Джо Байден скасував декілька законів Дональда Трампа [ Редактировать ]
Джо Байден скасував кілька скандальних указів Трампа щодо іммігрантів. Зокрема, відтепер у незаконно прибулих до США не відбиратимуть дітей. Для цього поновлюється діяльність міжвідомчої робочої групи з питань возз'єднання сімей. Інший документ сприяє налагодженню системи законної імміграції до США і зокрема інтеграції нових американців. Байден заявив, що виправляє помилки попередника.
Джо Байден, президент США:
Я не запроваджую нові закони. Я усуваю наслідки поганої політики. Підписані мною документи на 99 відсотків стосуються виконавчих указів попереднього президента США, які виявилися абсолютно контрпродуктивними для безпеки нашої країни у цілому, та у сфері імміграції зокрема.
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