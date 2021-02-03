Джо Байден скасував кілька скандальних указів Трампа щодо іммігрантів. Зокрема, відтепер у незаконно прибулих до США не відбиратимуть дітей. Для цього поновлюється діяльність міжвідомчої робочої групи з питань возз'єднання сімей. Інший документ сприяє налагодженню системи законної імміграції до США і зокрема інтеграції нових американців. Байден заявив, що виправляє помилки попередника.

Джо Байден, президент США: