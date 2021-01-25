Украина и IFC подписали кредитное соглашение на один миллиард гривен Источник: Офис президента Украины

Министерство финансов Украины, Международная финансовая корпорация (International Finance Corporation, IFC) и "Укргазбанк" подписали соглашение о предоставлении кредита в размере 30 млн евро (более 1 млрд грн) с возможностью последующей конвертации кредитных средств в уставный капитал банка.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. Кредит предоставляется сроком на 5 лет для финансирования проектов по энергоэффективности и возобновляемой энергетики.

По мнению президента Владимира Зеленского, данное соглашение свидетельствует, что Украина является надежным партнером для международных инвесторов, выполняет взятые на себя обязательства, и открыта к новым инвестициям в банковском секторе.

Сегодняшнее подписание является не только первым реализованным мощным шагом, приближающим нас к стратегической цели по сокращению государственной доли в банковском секторе Украины, но и подтверждением эффективности внедренных в последние годы украинской стороной реформ в этой сфере.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что подписание этого соглашения является сигналом для инвесторов и будущих партнеров, что в Украину можно и нужно инвестировать.

Международная финансовая корпорация станет важным индикатором того, что банковская система Украины является стабильным и надежным партнером для будущих инвестиций. Роль государства в банковском секторе будет уменьшаться, рыночные механизмы будут помогать развивать рынок капиталов и рынок финансов в нашей стране.

Председатель НБУ Кирилл Шевченко заявил, что впервые в новейшей финансовой истории Украины закладывается фундамент для вхождения международного инвестора в капитал крупного государственного банка.

Это настоящая победа всего банковского сектора. Партнерство государства и Международной финансовой корпорации сможет предоставить клиентам "Укргазбанка" доступ к более дешевым ресурсам с рынков международного капитала, повысить надежность и стабильность банка для клиентов.

Напомним, что IFC входит в капитал государственного "Укргазбанка", процедура приватизации которого началась в феврале-2019. Международная финансовая корпорация является структурой Всемирного банка.

Ранее сообщалось, что Украина подписала кредитный договор на восстановление Донбасса.