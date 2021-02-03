Підписання угоди про відкрите небо з ЄС зірвалося. Домовленість про спільний авіапростір між Україною та Європейським Союзом мали затвердити 11 лютого. Голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас анонсував її підписання найближчим часом.

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Придбав будівлю - земля твоя. Верховна Рада ухвалила закон, за яким земельна ділянка під придбаною будівлею автоматично переходить у користування покупця. Парламентарі розглядали даний закон ще з 2015 року. Для передачі земельної ділянки у власність від одного суб'єкта іншому законом відведено 10 днів. Для здійснення забудови оформлення права на земельну ділянку є необхідною умовою, інакше спорудження буде незаконним.

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У "Нафтогазі" уклали угоди з компаніями, які у лютому постачатимуть населенню блакитне паливо за пільговим тарифом - 6 грн. 99 коп. за кубометр. Договори уклали з 29 підприємствами у 13 регіонах. Ресурс отримають компанії з очікуваними поставками понад 100 мільйонів кубометрів на місяць. Це має забезпечити більше мільйона побутових споживачів. У "Нафтогазі" зазначили, що троє постачальників вирішили працювати за підписаними раніше річними контрактами, взявши на себе всі цінові ризики.

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У Міненергетики пропонують відкласти перевірки якості автогазу до травня. Відповідний проєкт передано на розгляд уряду. Минулого року кабмін затвердив регламент щодо вимог до скрапленого газу. Постанова мала набути чинності через пів року - до цього скраплений газ, потрапивши на ринок, міг відповідати не всім встановленим вимогам. Контроль за якістю автогазу покладено на Держекоінспекцію.

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Нове життя старим електричкам обіцяють уже цього року. Київський електровагоноремонтний завод планує відремонтувати 11 електропоїздів. Про це повідомили у Мінінфраструктури. У планах - капітальний ремонт з продовженням терміну експлуатації таких потягів. Зазначено, що усі елементи для майбутньої модернізації електропоїздів розроблено та реалізовано українськими інженерами і виробниками.