"Опозиційна платформа - За життя" очолила рейтинг політичних вподобань українців [ Редактировать ]
Зміна політичних вподобань. Якби парламентські вибори відбулися вже цього тижня? Київський міжнародний інститут соціології - провів дослідження. Що відповідали респонденти?
Якби вибори народних депутатів відбулися вже цього тижня:
- За результатами опитування КМІС, найбільші шанси потрапити у парламент мала б "Опозиційна платформа - За життя". За неї готові віддати голоси 24,1% респондентів
- На другому місці "Слуга народу" з підтримкою у 18,2%
- Трохи менше (15,6%) - має "Європейська солідарність"
- Четверта - "Батьківщина" - 10,3%
- Згідно з опитуванням, п'ятивідсотковий прохідний бар'єр долає "Сила і честь" Ігоря Смешка - за неї готові проголосувати 6,4 відсотка опитаних
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