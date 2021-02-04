Ейфелеву вежу зроблять золотою [ Редактировать ]
Готується до олімпіади і Франція. Щоправда, не до цьогорічної. Ігри відбудуться в країні за три роки, проте підготовку до змагань уже розпочали. Зокрема, вирішили оновити "Залізну леді" столиці.
Ейфелева вежа змінить колір на більш золотистий. І це "золото" обійдеться Франції у майже п'ятдесят мільйонів євро. Фарбують пам'ятку вже вдвадцяте.
Примітно, що для виразнішого ефекту всі попередні шари робітникам доводиться знімати.
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