Украинский профессиональный футбольный клуб "Шахтер" отдал защитника команды в аренду. Футболист Богдан Бутко продолжит карьеру в Турции.

Об этом сообщают "Футбольные трансферы".

Читайте также Футболист получил удар током и лишился ноги (фото)

Отмечается, что 30-летний украинец перешел на правах аренды в турецкий "Эрзурумспор".

Арендное соглашение между клубами рассчитано до конца текущего сезона.

Ранее сообщалось, что полузащитник "Эвертона" Бернард может вернуться в донецкий "Шахтер". По информации источника, наставник "ирисок" Карло Анчелотти не рассчитывает на 28-летнего бразильца и рассматривает варианты с его продажей, чтобы попробовать подписать хавбека Вест Хэма Фелипе Андерсона.

Также мы писали о том, что "Аталанта" подпишет украинского футболиста. В ближайшее время полузащитник украинского футбольного клуба "Шахтер" Виктор Коваленко может сменить клубную подписку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.