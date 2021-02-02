Защитник "Шахтера" продолжит карьеру в Турции [ Редактировать ]
Украинский профессиональный футбольный клуб "Шахтер" отдал защитника команды в аренду. Футболист Богдан Бутко продолжит карьеру в Турции.
Об этом сообщают "Футбольные трансферы".
Отмечается, что 30-летний украинец перешел на правах аренды в турецкий "Эрзурумспор".
Арендное соглашение между клубами рассчитано до конца текущего сезона.
Ранее сообщалось, что полузащитник "Эвертона" Бернард может вернуться в донецкий "Шахтер". По информации источника, наставник "ирисок" Карло Анчелотти не рассчитывает на 28-летнего бразильца и рассматривает варианты с его продажей, чтобы попробовать подписать хавбека Вест Хэма Фелипе Андерсона.
Также мы писали о том, что "Аталанта" подпишет украинского футболиста. В ближайшее время полузащитник украинского футбольного клуба "Шахтер" Виктор Коваленко может сменить клубную подписку.
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