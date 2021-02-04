У США випробували новий винищувач. Літак F-15EX здійснив перший політ, що тривав півтори години. За цей час пілоти перевірили передові системи і програмне забезпечення.

У цій моделі встановлена ​найдосконаліша на сьогодні система радіоелектронної боротьби, а також підвищення ефективності місії і виживання пілотів. Окрім того, керувати розробкою можна дистанційно