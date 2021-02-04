Верховная Рада на заседании в четверг, 4 февраля, во втором чтении одобрила законопроект №4051, который урегулирует положения о дистанционной работе украинцев. За документ проголосовали 322 народных депутата.

Закон разграничивает понятие надомного труда и дистанционного труда.

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Дистанционную работу сотрудник выполняет вне помещений работодателя в любом месте по его выбору и с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Надомная работа выполняется по месту жительства сотрудника или в других заранее выбранных им помещениях.

Согласно документу, работодателю предоставили право при заключении трудового договора о дистанционной или надомной работе получать сведения о месте жительства или другом месте по его выбору, где будет выполняться трудовая функция (для надлежащего оформления работника на дистанционную работу).

Закон разрешил работнику ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, локальными нормативными актами работодателя, сообщениями и другими документами, с которыми работник должен быть ознакомлен в письменной форме, путем обмена электронными документами. Он также может дистанционно ознакомиться с требованиями по охране труда с помощью видеосвязи.

Документ также позволил работнику сочетать удаленную работу с работой в обычном режиме на рабочих местах в помещениях или на территории работодателя.

Кроме того, работник, согласно закону, может требовать от работодателя временный (до 2-х месяцев) переход на дистанционную работу в случае, если на рабочем месте в отношении его совершили действия, содержащие признаки дискриминации.

Ранее сообщалось, что Рада приняла новый земельный закон. Документ предусматривает автоматический переход права пользования земельным участком при покупке расположенного на нем здания или сооружения.

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