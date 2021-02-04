Газогін "Північний потік-2" загрожує трансатлантичній безпеці - заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

Будівництво газогону, який має на меті транспортувати паливо з Росії до Німеччини дном Балтики, зараз призупинено через американські санкції щодо компаній-учасників. Критикують у Вашингтоні і "Турецький потік", що запустили торік у січні.

Цей трубопровід пролягає дном Чорного моря від Росії до Туреччини. На переконання представників Держдепу, цей газогін також посилює енергетичну залежність Європи від Кремля.