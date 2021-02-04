У США заявили чим загрожує будівництво газогону “Північний потік-2” [ Редактировать ]
Газогін "Північний потік-2" загрожує трансатлантичній безпеці - заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс.
Будівництво газогону, який має на меті транспортувати паливо з Росії до Німеччини дном Балтики, зараз призупинено через американські санкції щодо компаній-учасників. Критикують у Вашингтоні і "Турецький потік", що запустили торік у січні.
Цей трубопровід пролягає дном Чорного моря від Росії до Туреччини. На переконання представників Держдепу, цей газогін також посилює енергетичну залежність Європи від Кремля.
по теме
У США не відкидають санкцій щодо російського газогону "Північний потік 2". Таке заявили в Держдепі Сполучених Штатів на запит Укрінформу
США не відкидають санкцій щодо російського газогону "Північний потік 2". Таке заявили в Держдепі Сполучених Штатів на запит Укрінформу
Российский газопровод по дну Балтийского моря в Германию проложен на 93%
Сполучені Штати запровадять санкції проти російського судна, яке будує газогін "Північний потік-2", а також проти компанії, яка ним володіє. Про це адміністрація Дональда Трампа вже повідомила Німеччину
У Сполучених Штатах готують санкції проти Росії за, цитую, "зловмисну діяльність". Документ із такою назвою подала на розгляд група сенаторів від обох партій