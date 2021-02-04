Президент та прем'єр-міністр України висловили співчуття родинам загиблих на Запоріжжі [ Редактировать ]
Співчуття родинам загиблих у пожежі висловили Президент та Прем'єр. Наголосили на необхідності якнайшвидшого розслідування причин трагедії. А також пообіцяли виправляти ситуацію, щоб запобігти такому у майбутньому.
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