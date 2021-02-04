І вже два тижні минуло від дня трагедії в харківському пансіонаті для літніх людей

І вже два тижні минуло від дня трагедії в харківському пансіонаті для літніх людей. Причини пожежі офіційно ще не оприлюднили. Версій, звичайно, розглядають кілька: підпал, несправність приладів і замикання електропроводки.

Загорілося в приватному хоспісі 21 січня. В будівлі на той момент було 37 людей. 16 стареньких загинули. Один чоловік досі з опіками в лікарні. На лаві підсудних четверо підозрюваних: власник будинку, подружжя орендарів та адміністратор. Усім загрожує до 8 років ув'язнення.

Заклад працював нелегально, до пожежної сигналізації під'єднаний не був, не було й вогнегасників. Поліція також з'ясувала, що власниці "Золотого віку" належать іще шість таких пансіонатів. Усі їх наразі закрили. А країною - проводять рейди у закладах подібного типу.