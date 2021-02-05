На Львівщині медпрацівники оголосили голодування. Більше доби провели без їжі медсестри та лікарі медичного закладу відновного лікування, що у місті Соснівка. Через карантин планова госпіталізація до їхньої лікарні заборонена. А тому медфахівці без роботи і зарплати. Про голодний бунт у сюжеті Христини Гашенко.

Любов Базарко, молодша медична сестра Львівської обласної лікарні відновного лікування м. Соснівка:

160 на 100 - це дуже багато. Вчора було 210 взагалі.

Любов Базарко без їжі другу добу. П'є лише воду. Таких як вона у лікарні - 16.

Ольга Сенюта, голова профспілки, медсестра:

Лікарня з квітня місяця не працює. З 1 квітня по 12 липня ми були без збереження заробітної плати, з 13 по 2 вересня ми були на простої, вересень-жовтень трошки працювали, і з 9 листопада ми знову на простої.

Через карантин медичним відновлювальним закладам заборонили планову госпіталізацію. І через це медики отримують тільки частину окладу.

Галина, медсестра Львівської обласної лікарні відновного лікування м. Соснівка:

Ми отримуємо 1600 - то є спочатку місяця 800, і наприкінці 800 гривень. Це не реально вижити за такі гроші. У нас - сім'ї, діти, тяжко.

Тяжко і пацієнтам. Медзаклад розташований у шахтарському містечку, то ж одні з головних пацієнтів - тут гірники.

Мирослава Кафтан, голова регіонального об'єднання незалежних профспілок України у місті Червоноград:

У той час усім треба лікуватися і шахтарям-регресникам, які регулярно, як мінімум, 2 рази на рік лягають на лікування. І травмованим шахтарям, і навіть тим, що інсульт, - десь вони мають лікуватися. Чому поруч у нас працюють всі санаторії, а чому не може працювати такий заклад?

Реабілітацію тут раніше проходили і ветерани зі східного фронту.

Дмитро Каганюк, учасник АТО:

Я не маю права пролікуватися і навіть проколотися. Ви це знаєте - у мене 2 осколки в позвоночнику. Мені що 3 місяці треба обезбалюватись. Сподівалися, що ви щось зробите, а ви берете і руйнуєте лікарню!

Керівництво закладу усе заперечує: мовляв, є урядове рішення.

Богдан Баранюк, в.о директора Львівської обласної лікарні відновного лікування м. Соснівка:

Ну, ви ж мудрі люди, є заборона, письмова. Як я її можу порушити. Невиконання цього - є кримінальна відповідальність.

Уже на днях уряд готує нову постанову - про відновлення планових госпіталізацій у таких закладах, - пояснюють в обласній раді. А тим часом лікарні дозволяють приймати певні категорії пацієнтів.

Анна Ярмола, голова постійної комісії охорони здоров'я і материнства при Львівській обласній раді:

Він може надавати допомогу пацієнтам з ковідною реабілітацією і тим пацієнтам, які потребують невідкладної госпіталізації та реабілітації - стан яких не може відтерміновуватися.

Чому раніше не дозволяли медпрацівникам працювати в такому режимі - керівник закладу пояснити не зміг. Натомість медики після почутого - голодування припинили. планують повернутися до роботи.