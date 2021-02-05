В Министерстве здравоохранения Чехии заявили, что карантинные ограничения перестали работать в борьбе с коронавирусом. Несоблюдение действующих ограничений со стороны граждан усугубляет ситуацию и заставляет правительство постоянно их продлевать. Об этом заявил министр Ян Блатный, передает vinegret.cz.

По его словам, один день несоблюдения мер стоит нескольких недель продления их действия.

Факт в том, что эпидемиологическая ситуация у нас не улучшается. Статистика бескомпромиссно показывает, что у нас все чаще встречается "британская" мутация вируса, которая более агрессивна и распространяется куда быстрее. Это доказывает простой факт - введенные нами меры перестали работать.

Министр призвал более серьезно относиться к ограничениям.

Также мы писали о том, что Степанов назвал дату начала вакцинации от коронавируса. Премьер-министр также добавил, что власти планируют закупать излишки вакцин у других стран.

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