Згадав Байден і про російського опозиціонера Олексія Навального - закликав негайно його звільнити.

Політика засудили до трьох років колонії за нібито фінансові махінації. У відповідь Штати готують кілька адресних санкцій проти російських посадовців, причетних до отруєння і арешту Навального - сьогодні його судять знову, але в іншій справі. Цього разу опозиціонерові закидають наклеп на ветерана Другої Світової війни, який виступав на пропагандистському телебаченні за поправки до російської Конституції.

На це судове засідання приїхали представники Франції і Британії.