Олексія Навального судять за наклеп на російського пропагандиста [ Редактировать ]
Згадав Байден і про російського опозиціонера Олексія Навального - закликав негайно його звільнити.
Політика засудили до трьох років колонії за нібито фінансові махінації. У відповідь Штати готують кілька адресних санкцій проти російських посадовців, причетних до отруєння і арешту Навального - сьогодні його судять знову, але в іншій справі. Цього разу опозиціонерові закидають наклеп на ветерана Другої Світової війни, який виступав на пропагандистському телебаченні за поправки до російської Конституції.
На це судове засідання приїхали представники Франції і Британії.
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