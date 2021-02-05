На Луне с Земли разглядели посадку миссии "Аполлон-15" (фото) [ Редактировать ]
Источник: wikipedia.org
Новые достижения в области радиолокационных технологий позволили ученым сделать новое открытие. Благодаря улучшенным снимкам, полученным благодаря новому способу сканирования поверхности Луны, было обнаружено место высадки космического модуля "Сокол" из миссии "Аполлон-15" 1971 года.
Уникальность проекта в его невероятной точности сканирования, которые ранее были достижимы только при помощи дорогих космических аппаратов.
Национальная радиоастрономическая обсерватория использовала улучшенный 100-метровый телескоп "Грин-Бэнк" являющегося самым крупным в мире полноповоротным параболическим радиотелескопом, и антенн системы радиотелескопов VLBA для сканирования объектов Солнечной системы.
Местность, где совершил посадку аппарат "Сокол" миссии "Аполлон-15" в 1971 году
Планетарный радар получил способность детально рассматривать поверхности планет благодаря интеграции нового 500-киловаттного передатчика, разработанного компанией Raytheon Intelligence & Space.
В ходе наблюдений в конце января 2021 года телескоп Грин-Бэнк, работавший как передатчик сигнала, и VLBA, игравший роль приемника, построили радарное изображение места высадки "Аполлона-15", находящегося в юго-восточной части Моря Дождей на Луне.
Исторический снимок с поверхности Луны в рамках миссии "Аполлон-15"
На изображении различимы объекты размером до 5 метров, в частности видны каньон Хэдли Рилл, гора Хэдли Дельта и кратер Хэдли С, диаметром около 6 километров.
Местность в масштабе Луны
Ученые надеются, то новая технология позволить ученым изучать другие интересные объекты до орбит Урана и Нептуна, сообщается на сайте Национальной радиоастрономической обсерватории.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как мимо Земли пролетел "астероид Аполлон". В то же вермя в недрах Земли найдены следы множества других планет.
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