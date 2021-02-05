Под Киевом сожитель убил и расчленил мать четырех детей (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В селе Роскошная Белоцерковского района Киевской области произошло жуткое убийство. Во время ссоры в гараже мужчина ударил свою сожительницу, от чего женщина упала на острый металлический выступ, потеряла сознание и умерла. Пытаясь скрыть преступление, убийца расчленил тело. Об этом сообщает областная полиция.
Голову и конечности своей гражданской жены мужчина сжег, а тело - утопил в водоеме. Об исчезновении 35-летней женщины в полицию сообщила местная жительница. Она обратила внимание, что подруга не выходит на связь, и без присмотра остались четверо ее детей.
Правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий в ходе которых установили, что пропавшая женщина мертва. Подозрение пало на ее 48-летнего сожителя.
Во время обыска полицейские обнаружили улики, свидетельствующие о том, что он избавился от ее одежды и тела. Отпираться он не стал и рассказал, что ссора произошла из-за того, что на постоянно требовала у него деньги.
Против мужчины возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от 7и до 15 лет.
Ранее сообщалось, что в Киевской области подростки устроили "вечеринку" на кладбище.
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