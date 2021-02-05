Тим часом лікар з Омська Сергій Максимішин, який першим, улітку минулого року, надав Навальному медичну допомогу, запідозрив у нього отруєння і повідомив про це, вчора раптово помер від серцевого нападу.

Сергій Максимішин обіймав посаду заступника головного лікаря в лікарні швидкої допомоги, йому було 55 років. Максимішин відповідав за лікування Навального у перші години шпиталізації 20 серпня.

Пізніше, офіційно, російські медики заявили про порушення вуглеводного балансу в організмі Навального через діабет. Втім іще пізніше лікарі берлінської клініки "Шаріте" діагностували отруєння речовиною групи "Новичок".