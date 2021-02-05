В Омську помер лікар, що врятував Навального [ Редактировать ]
Тим часом лікар з Омська Сергій Максимішин, який першим, улітку минулого року, надав Навальному медичну допомогу, запідозрив у нього отруєння і повідомив про це, вчора раптово помер від серцевого нападу.
Сергій Максимішин обіймав посаду заступника головного лікаря в лікарні швидкої допомоги, йому було 55 років. Максимішин відповідав за лікування Навального у перші години шпиталізації 20 серпня.
Пізніше, офіційно, російські медики заявили про порушення вуглеводного балансу в організмі Навального через діабет. Втім іще пізніше лікарі берлінської клініки "Шаріте" діагностували отруєння речовиною групи "Новичок".
по теме
Сергій Максимішин обіймав посаду заступника головного лікаря, йому було 55 років. Максимішин відповідав за лікування Навального у перші години шпиталізації 20 серпня
Таким образом мужчина решил бороться с мошенника
Поліція затримала його напередодні в московському аеропорту "Шереметьєво" - після повернення з Німеччини, де політика лікували від отруєння "Новачком"
Згадав Байден і про російського опозиціонера Навального, закликав негайно його звільнити. Політика засудили до трьох років колонії за нібито фінансові махінації
Заседание суда по еще одному делу против российского оппозиционера Алексея Навального, перенесли