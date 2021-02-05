ВООЗ стурбована низькою ефективністю COVID-вакцин проти нових мутацій. І закликає країни об'єднатися задля прискорення вакцинації, а фармкомпанії - забути про конкуренцію та спільно нарощувати виробництво. Більше про новини щодо подолання пандемії - у нашому огляді.

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Південна Корея схвалила власний препарат для лікування Ковіду. Ліки на основі антитіл зменшують імовірність тяжкого перебігу хвороби та пришвидшують одужання. Їх вводять внутрішньовенно упродовж 90 хвилин. І вони безпечні для пацієнтів з групи підвищеного ризику. Третя фаза клінічних випробувань ще не завершена, їх планують провести у 10 країнах світу. Окрім батьківщини, фармацевти розраховують зареєструвати свій препарат у Європі та США.

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Перші випадки бразилійського штаму коронавірусу зафіксували у Франції. Один з них виявлено у мандрівниці, що повернулася з Південної Америки. У міністерстві охорони здоров'я вважають необхідним виграти час для вакцинації, адже нові більш заразні штами можуть швидко витіснити первинний і призвести до нового спалаху пандемії. В уряді країни поки що відкидають ймовірність нового локдауну, однак закликають громадян до максимальної обережності та дистанційної роботи.

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Тим часом Швеція завершила перший етап вакцинування населення. Щеплення отримали 264 тисячі людей. На другому етапі віковий поріг для імунізації знизять з 70 до 65 років. Вакцинуватися також зможуть молодші люди з пересадженими органами й ті, хто потребує діалізу. Друга фаза кампанії триватиме до кінця березня. У цей час країна планує отримати понад два мільйони доз сироватки.

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Майже два мільйони доз вакцини від коронавірусу просить Північна Корея. Попри те, що офіційно у країні немає жодного підтвердженого випадку хвороби. Партію сироватки упродовж першого півріччя цього року Пхеньян має отримати в межах механізму Ковакс. Це буде вироблений в Індії препарат розробки "Астразенека" та Оксфордського університету.