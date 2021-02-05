Одужали понад вісім тисяч пацієнтів

158 людей померли, ще майже дві тисячі госпіталізували. Така статистика Ковіду в Україні за минулу добу. Загалом, виявили майже п'ять тисяч нових випадків зараження коронавірусом.

Одужали натомість понад вісім тисяч пацієнтів. Антирейтинг лідерів за кількістю нових заражень минулої доби очолила Івано-Франківська область.

Поряд із нею у цьому списку - Львівська, Запорізька, Дніпропетровська області, а також Київ.