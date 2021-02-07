Не вакансія - мрія! Зарплата - щонайменше 50 тисяч гривень. На роботу приймає сам Президент!

Не вакансія - мрія! Зарплата - щонайменше 50 тисяч гривень. На роботу приймає сам Президент! Серед бонусів - безкоштовне користування всіма видами громадського транспорту, безоплатна охорона квартири, п'ятдесяти відсоткова знижка на комунальні послуги і щороку дармова путівка в санаторій для вас і членів сім'ї. А якщо дорогою ви випадково порушите правила і вас зупинить поліція, то відпустить і навіть щасливої дороги побажає.

Здогадалися, що це за вакансія? Даю підказку - через людей, які працюють на цій посаді кілька місяців тому ледь не згорнулись антикорупційні реформи!

Так. Це судді! І, як не дивно, за таких "золотих умов праці", зараз в Україні понад 2 тисячі вільних вакансій! Чому так багато і хто створив чергу по правосуддя?

Хочете розлучитися? Чи цивілізовано поділити майно або бізнес? Чи законно вирулити зі справи про ДТП? І не сподівайтеся зробити це швидко!

Бо цивільні справи роками припадають пилом. І причина не в карантині. Все банальніше - просто суддів нема!

Богдан Моніч, голова Ради суддів України:

Нових суддів наразі призначити фактично неможливо. Працює 5000 суддів, не вистачає - 1900.

Із п'яти тисяч суддівських крісел - порожня третина.

Богдан Моніч, голова Ради суддів України:

У минулому році, 2020, була певна кількість призначена, але це були призначені ті судді, які ставали кандидатами у 2014-15 і 16 му роках, і цей резерв фактично вичерпано.

Роман Маселко, адвокат:

Навіть от зараз, коли Вища рада правосуддя постійно говорить про цей кадровий голод, ще близько до 20 суддів з отих рекомендованих до сих пір не призначені і навіть не призначено дати засідання, де їх будуть розглядати. Чому так довго? - не зрозуміло!

Отже, суддів усе менше, а справ - усе більше! Тому, замість стандартних двох місяців, рішення можна отримати і через два, і через три роки.

Віталій Жадобін, адвокат:

Нехватка суддей имеет прямо негативный эффект на обычных людей, которые хотят быстро, в разумные сроки, получить решение их спора.

Проблема і у віддалених глибинках, і в так званих ТОПових судах.

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Ось, приміром, як цей - Одеський приморський райсуд. Тут на розгляді кільканадцять тисяч справ. Очільник установи розповідає: за штатним розписом тут має бути 37 суддів, а насправді удвічі менше.

Сергій Кічмаренко, голова Приморського районного суду Одеси:

Як громадянам захистити себе і свої права? я мовчу про суддів, які в перегрузці, які практично рішають питання на конвеєрі, що недопустимо.

Та суд це не лише люди в мантіях. А ще - секретарі, діловоди, ті ж самі помічники суддів, архіваріуси. І їх теж нема. Бо заробітки - мізерні. Якщо в суддів - зарплати "людські", стартують від 50 тисяч гривень, то ті ж секретарі отримують мінімалку.

Інна Німас, керівниця апарату Приморського суду Одеси:

Оклади з березня місяця буде зменшено. А поки що січень і грудень ми отримуємо, і найменший оклад - це на рівні мінімальної зарплати, яка затверджена законом про держбюджет - це 6 тисяч.

Що буде далі і чому зараз - такий колапс?

Річ у тім, що так званий "відділ кадрів" - Вищу кваліфікаційну комісію - розпустили ще в 2019 році. Бо були претензії до її доброчесності. За три місяці мали запустити оновлений склад. Але питання досі на якорі.

Роман Маселко, адвокат:

Конституційний суд у березні визнав цю судову реформу не конституційною. Фактично, воно з березня 2020 року було заблоковано. І от з березня ми щось намагаємось, влада намагається, запустити нову реформу.

Цього тижня парламент таки наблизився до перезапуску ВККС. Та це гра на перспективу, і правосуддя до людей не наблизить.

Богдан Моніч, голова Ради суддів України:

Процедури настільки складні, які прописані для того, щоб стати суддею. Треба майже рік спочатку складати іспити, потім навчатися в національній школі суддів. Тому якщо ми запустимо навіть ВККС це не значить, що завтра прийдуть судді.

Кадровий дефіцит це лише пів біди. Друга проблема - гроші. Точніше їхня нестача. На суди з бюджету виділили 15 мільярдів.

Богдан Моніч, голова Ради суддів України:

Мінімально критична потреба це близько ще 3 мільярдів гривень. Я не думаю, що це великі кошти для держави, але чомусь наразі їх не можуть виділити.

У деяких судах бракує грошей навіть марки та кореспонденцію. Нема за що розсилати повістки або заправити принтери.

Віталій Жадобін, адвокат:

Конечно, это как минимум смешно, с тем учетом, что каждый из нас, кто обращается в суд обязан оплатить судебный сбор, что фактически предусматривает оплату тех расходов.

Тож чи достатньо 15 мільярдів на суди? І чи так уже й багато українців судяться? За статистикою, до війни і анексії щороку позивались 9 мільйонів людей. Кожен четвертий. Зараз цифра менша - 4 мільйони справ за рік.

Віталій Жадобін, адвокат:

Очень много людей имеют право обратиться в суд за решением ситуации, но тем не мение с учетом длительности - это не всегда эффективно

Роман Маселко, адвокат:

В нас судове рішення ще нічого не значить. Бо воно просто не виконується.

На відміну від західних країн. Там, рішення суду, обов'язкове для виконання. Тож як працює суддівська машина в Америці? І скільки витрачає на неї держава?

***

У кого ніколи немає проблем із фінансуванням, так це у американських служителів Феміди. Бюджет, а з нього фінансуються і зарплати, і пенсії суддів, щороку їм тільки збільшують - при чому на астрономічну суму.

Ну ось дивіться. Лише 2020 судам "накинули" додаткових пів мільярда доларів. Якщо ці гроші розкласти тут, біля будівлі Верховного суду, ось скільки це вийде.

А загалом бюджет американської судової системи - 7,5 мільярдів доларів і це щороку. Якби всі ці кошти купюрами по сто доларів викласти тут, на асфальті, ви би знаменитої будівлі практично не побачили.

Причому за законом, коли будь-який президент подає бюджет у конгрес, фінанси для судової влади він самовільно зменшити не може. Живуть судді в Америці не те щоб розкішно, але зарплата вважається високою.

Майже 5,5 мільярдів з бюджетного фінансування йде їм на оклади. Зарплата звичайного окружного судді - 218 тисяч доларів на рік. Головний суддя країни, голова Верховного суду, має більше ніж чверть мільйона. Це в 5 разів більше, ніж середня зарплата у США. Тому і хабарів не беруть, і бізнесу на стороні не мають.

Лоуренс Солум, професор права:

Роль судді в Америці, чітко діяти за конституцією та за правилами. Будь-які власні погляди і цінності лишаються осторонь, коли застосовуєш право.

Закон забороняє зменшувати судді зарплату, яку він вже має, можна тільки збільшувати. Але будь-який служитель Феміди скаже, що головне не гроші! А підкреслена повага до Його Честі. Судді є авторитетами в найкращому сенсі цього слова.

Як бачите, в Україні все поки дзеркально навпаки, де про судову реформу законодавці роками лише сперечаються. А громадяни стають у чергу за правосуддям.