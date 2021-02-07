Умер наиболее влиятельный госсекретарь США: что о нем известно [ Редактировать ]
На 101-м году жизни, в своём доме в Стэнфорде, умер бывший государственный секретарь США Джордж Шульц. Об этом сообщил Гуверовский институт при Стэнфордском университете.
Важно, что о причинах смерти политика не сообщается.
Что известно о Шульце:
Он был госсекретарем США с 1982 по 1989 год при президентстве Рональда Рейгана.
26 августа 2014 года Шульц опубликовал статью в которой рекомендовал поддержать Украину поставками вооружений и подготовкой войск и усилить санкции против России.
Стоит отметить, что он был одним из наиболее последовательных политиков за все время, работавший с тремя американскими президентами.
Экс-госсекретарь провел последние годы, преподавая экономику в Стэнфордском университете. Он был одним из самых выдающихся сторонников снижения риска ядерной войны в стране.
Напомним, ранее из жизни ушел легендарный канадский актер Кристофер Пламмер умер в возрасте 91 года.
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