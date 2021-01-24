В семье Ахметова случилось горе [ Редактировать ]
На 60-м году жизни умер Игорь Ахметов - старший брат бизнесмена Рината Ахметова. Об этом сообщается на сайте ФК "Шахтер"
"Все прошедшие десятилетия Игорь Леонидович помогал строить современный "Шахтер". Он участвовал в управлении клубом, посещал домашние матчи в Донецке, всегда был рядом с командой. Его опыта и его советов будет сильно не хватать всей семье ФК "Шахтер", – говорится в сообщении.
Стоит отметить, что Игорь Ахметов работал в шахте, из-за чего он получил тяжелое профессиональное заболевание, которое вынудило его оставить работу.
О причинах, а также обстоятельствах и деталях смерти пока информации нет.
Напомним, ранее от коронавирусной инфекции скончался бывший народный депутат Украины Владимир Черняк.
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