Участник шоу "Три Аккорда", певец Ярослав Сумишевский попал в жуткое ДТП по пути в село Солгон Ужурского района. Там он должен был выступить с концертом. Об этом исполнитель сообщил в своем блоге.

В результате аварии водитель машины артиста скончался на месте. Сильно пострадала жена Сумишевского, которая спустя время скончалась.

"Наташеньки больше нет, ее сердце остановилось", - сообщил трагическую новость артист.

Читайте также Украинская тревел-блогер трагически погибла в ДТП

У Натальи остался маленький сын. Последние дни жизни Наталья находилась в одной из больниц Красноярска. Тогда она была в тяжелом состоянии, в коме, и, хотя медики ее не оставляли, а неравнодушные фанаты сдавали свою кровь для ее реабилитации, этого оказалось недостаточно. Коллеги и друзья Сумишевского выражают ему свои соболезнования в это непростое время.

Отметим, позитивных ожиданий с самого начала не было.

Встречались с главврачом краевой больницы Корчагиным Егором Евгеньевичем. Большое спасибо ему и всему персоналу за отзывчивость и профессионализм. Ситуация остается крайне тяжелой. Прогнозов никто не дает, мы все понимаем и вынуждены принимать. Но мы ни на секунду не допускаем плохих мыслей. Каждый день - это борьба. В Красноярске мы надолго и дай Бог, так как я надеюсь, что время помогает Наташе восстановиться. Часто по видеосвязи общаюсь с Мирошей (сыном), говорим о маме, пытаюсь найти какие-то слова.

"Каждый день ходим в храм, заказываем молебен, просто молимся и просим Бога не оставлять ее. Говорили с батюшкой, сказал, чем больше людей молится о выздоровлении Наташи, тем шансов у нас больше, что Господь услышит. Пока все так. Спасибо всем за поддержку", - сообщал исполнитель.

Где и когда состоятся похороны его жены пока что неизвестно.

Ранее мы писали о том, как одесский блогер перерезал горло во время суда.