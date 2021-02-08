ЄС розгляне санкції проти Росії через порушення прав людини. Про це у своєму блозі повідомив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель. Напередодні він відвідав Москву і в центрі уваги були питання щодо затримання опозиціонера Олексія Навального та жорстокі розгони його прихильників. За підсумком цього візиту Боррель констатував: Кремль - не зацікавлений у поліпшенні відносин з Євросоюзом.