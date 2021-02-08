Головний дипломат Євросоюзу обговорив розгони демонстрантів в Росії [ Редактировать ]
ЄС розгляне санкції проти Росії через порушення прав людини. Про це у своєму блозі повідомив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель. Напередодні він відвідав Москву і в центрі уваги були питання щодо затримання опозиціонера Олексія Навального та жорстокі розгони його прихильників. За підсумком цього візиту Боррель констатував: Кремль - не зацікавлений у поліпшенні відносин з Євросоюзом.
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Про це у своєму блозі повідомив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель
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