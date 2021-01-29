Актер-виновник смертельного ДТП в Москве Михаил Ефремов в преддверии ареста спрятал от глаз жены в банковской ячейке около 80 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

При этом, мать троих детей актера Софья Кругликова намеревается присвоить средства со времени судового разбирательства по поводу апелляционной жалобы Ефремова. Однако он не собирается давать супруге ни копейки из столь огромного капитала.

Отмечается, что экс-адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил информацию, опубликованную каналом Mash и заявил, что этой суммы денег хватит для того, чтобы содержать несколько семей и жить шикарной жизнью.

Он же прекрасно понимал, что делает. Да, только у него есть доступ к ячейке. Многие попытались получить доступ, но он молодец держит удар и никого к ней не подпускает.

Ранее мы писали, что жена российского актера Михаила Ефремова Софья Кругликова намерена подать на развод после почти 20 лет брака. Женщина руководствуется не только эмоциями, но и расчетом.

Кроме того, Михаил Ефремов, который устроил пьяное смертельное ДТП, выплатил по одному миллиону рублей еще трем потерпевшим. На заседании адвокат Ефремова заявил, что администрация СИЗО, где содержится Михаил Ефремов, выдала актеру "исключительно положительную характеристику личности".

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