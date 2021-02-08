Столичні аеропорти, попри складні погодні умови, працюють у штатному режимі. Хоча пасажирів і попереджають про можливу затримку рейсів. Та загалом у Києві теж суцільні затори та численні ДТП.

Сніг пішов - Київ зупинився. Майже всі вулиці міста в заторах. А на тих ділянках дороги, де це й так звичне явище, рух буквально заблокований. Комунальники розчищають місто від самого ранку, але сніг сипле швидше, ніж його встигають прибирати.

По всьому місту фіксують численні ДТП. Бригади комунальників розчищають зупинки громадського транспорту, тротуари, підземні та наземні переходи.

Сіль, вона ж не бере, треба розчистити - тоді сіллю посипати. Є в нас все.

Щоб не ускладнювати рух транспорту, до Києва тимчасово не пускають фури. У передмісті утворилася довжелезна черга з вантажівок. На вулиці Олени Теліги, де через крутий підйом є проблемні ділянки, чергують надзвичайники.

Олександр Макушенко, пресофіцер ГУ ДСНС України в Києві:

Саме під'їжджаємо, бачимо - це більше трапляється з великогабаритним транспортом: фурами - вони не можуть під своїм тоннажем піднятися нагору. У деяких також "лиса" гума - це і є причиною того, що вони не можуть дістатися до верху. Тому під'їжджаємо, допомагаємо і витягаємо їх.

Міська влада закликає водіїв пересісти на громадський транспорт. Біля метро з'являються стихійні автопарковки.

Ігор, водій:

Автівка є, стоїть на станції метро, залишив на крайній станції. Далі - на метро. Немає сенсу кудись їхати в центр міста.

Ускладнено і рух маршруток.

Леонід, пасажир маршрутки:

От я працюю і по місту їжджу цілий день, затримки великі через пробки, через те, що довго чекати транспорт.

І хоч у мерії звітують, що на дорогах столиці працює майже 350 одиниць спецтехніки, водії нарікають - проїхати складно.

Почти не убирают, ездят. Но, как видите, проехать очень тяжело. Сколько посыпают, не посыпают, а дорога все равно скользкая.

Рятувальники нагадують: на період негоди в Києві працюють понад 30 пунктів обігріву. За прогнозами синоптиків, сніжитиме в столиці до вечора, вночі очікують до мінус 14 морозу та ожеледицю.