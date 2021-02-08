Ми отримаємо найкраще: Володимир Зеленський прокоментував якість вакцин проти COVID-19 [ Редактировать ]
І якщо в першій частині форуму говорили здебільшого про кількість вакцини, то в другій - у форматі інтерв'ю з Президентом - ішлося і про її якість. І ось що Володимир Зеленський відповів.
- Кажете, постійно і підкреслюєте, щодо якості цих вакцин. Як ви гарантуватимете цю якість?
Володимир Зеленський, Президент України:
От наші вчені будуть її перевіряти. І тут, ми мали приклади цих вакцин. Ми бачили це вакцинування і тому дійсно вважають, що ті вакцини, з приводу яких ми заключаємо договори - вони найякісніші сьогодні у світі.
- Тобто гарантією якості буде висновок наших українських учених. Тобто, це буде гарантія?
Ну, є висновки світових учених. Але ми отримаємо найкраще. - А "Пфайцер", а "Модерна", а "Зенека"... - Про Модерну поки мені рано казати, але всі хвалять. У нас поки немає такої кількості випадків, щоб ми користувались "Модерною" і бачили позитивний результат. З приводу цих трьох вакцин, я думаю, що вони прекрасні. З приводу четвертої вакцини ми домовились з китайськими партнерами - вакцина "Сіновак". Ми бачимо результат по Туреччині. Я вважаю, вона теж якісна.
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