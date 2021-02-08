І якщо в першій частині форуму говорили здебільшого про кількість вакцини, то в другій - у форматі інтерв'ю з Президентом - ішлося і про її якість. І ось що Володимир Зеленський відповів.

Кажете, постійно і підкреслюєте, щодо якості цих вакцин. Як ви гарантуватимете цю якість?

Володимир Зеленський, Президент України:

От наші вчені будуть її перевіряти. І тут, ми мали приклади цих вакцин. Ми бачили це вакцинування і тому дійсно вважають, що ті вакцини, з приводу яких ми заключаємо договори - вони найякісніші сьогодні у світі.

Тобто гарантією якості буде висновок наших українських учених. Тобто, це буде гарантія?