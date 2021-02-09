В Китае на фармзаводе прогремел взрыв [ Редактировать ]
Во вторник, 9 февраля, в Китае, на фармацевтическом заводе в городе Бэньси провинции Ляонин, произошел взрыв, в результате которого погибло два человека. Как минимум трое получили ранения. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".
Взрыв произошел примерно в 10:50 по местному времени в производственном цеху, сообщили в администрации городской зоны высокотехнологического развития.
В результате взрыва двое человек получили серьезные ранения. Их госпитализировали, однако они скончались в лечебном учреждении.
Причины происшествия расследуют правоохранители.
Ранее мы писали о том, что утром 7 февраля, стало известно о взрыве в торговом центре "Майдан" в Черновцах. Взрывом было повреждено помещение торгового центра.
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