Україна отримає першу партію вакцини від Pfizer [ Редактировать ]
Понад дві з половиною тисячі нових заражень коронавірусом в Україні. 127 хворих померли від ускладнень. Одужали за добу майже 9 тисяч людей.
Найвищі показники поширення COVID-19 на Прикарпатті, Закарпатті, Буковині та у Києві.
У МОЗ повідомили: наступного тижня Україна має отримати першу антиковідну вакцину - це 117 тисяч доз сироватки від Pfizer. Ще 10 мільйонів доз від "АстраЗенека" та "Новавакс" очікують до літа.
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Зелене світло для вакцинації: в уряді розказали, коли в Україні з'явиться сироватка проти COVID-19, та хто першим отримає щеплення?
На цю новину українці чекали майже пів року. Чи не щотижня урядовці та чиновники "сипали" обіцянками, і нарешті, - перший мільйон доз вакцини проти коронавірусу Україна отримає вже цього місяця