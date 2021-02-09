Понад дві з половиною тисячі нових заражень коронавірусом в Україні. 127 хворих померли від ускладнень. Одужали за добу майже 9 тисяч людей.

Найвищі показники поширення COVID-19 на Прикарпатті, Закарпатті, Буковині та у Києві.

У МОЗ повідомили: наступного тижня Україна має отримати першу антиковідну вакцину - це 117 тисяч доз сироватки від Pfizer. Ще 10 мільйонів доз від "АстраЗенека" та "Новавакс" очікують до літа.