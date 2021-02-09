На вторник, 9 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс на уровне 27,66 гривен за доллар. Курс снизился на 11 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 9 февраля установлен на таком уровне: 27,6651 гривен за 1 доллар (-0,106 грн). При этом курс доллара на 8 февраля составляет: 27,7711 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается седьмой день подряд и опустился до минимума с сентября прошлого года. Ниже курс был только 3 сентября 2020 года - 27,64 гривен.

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