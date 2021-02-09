Какое животное стало "резервуаром" коронавируса: в ВОЗ сделали заявление [ Редактировать ]
В Китае глава экспертной миссии ВОЗ, которая изучает происхождение коронавируса, Петер Бен Эмбарек заявил, что организация не смогла установить, какое животное стало "резервуаром" для нового коронавируса. Среди какого-либо вида животных не было его широкого распространения. Об этом он рассказал в ходе брифинга.
В ходе нашего изучения не удалось установить, что какой-то конкретный вид животных был потенциальных "резервуаром" вируса. Сейчас и в 2019 году не похоже, чтобы было широкое распространение вируса среди какого-то вида животных.
Эмбарек рассказал также, почему эксперты обратили свое внимание на других животных, которые могли быть переносчиками вируса.
Прямой переход вируса от летучей мыши к человеку маловероятен.
Как ранее сообщалось, правительство Украины договорилось о поставках вакцин разработки AstraZeneca и Novavax. Поставки начнутся в этом месяце.
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