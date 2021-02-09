Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 656 новых случаев коронавируса, умерли 127 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
За минувшие сутки:
- летальных исходов - 127;
- выздоровели - 8 865 человек;.
За сутки заболели 157 детей и 229 медработников. Сделано 17 658 ПЦР-тестов и 13 243 ИФА-тестов.
За все время пандемии коронавируса в Украине:
- заболели - 1 249 646 человек;
- выздоровели - 1 084 608 человек;
- летальных исходов - 23 771;
Больше всего случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (525), Закарпатской (276) областях, Киеве (273), Черновицкой (194) и Запорожской (164) областях.
Как ранее сообщалось, правительство Украины договорилось о поставках вакцин разработки AstraZeneca и Novavax. Поставки начнутся в этом месяце.
Читайте также, в Евросоюз разрешили поставку вакцины AstraZeneca. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что рассчитывает на выполнение компанией поставок в изначально оговоренном в контракте объеме - 400 миллионов доз.
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