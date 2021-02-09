В Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 656 новых случаев коронавируса, умерли 127 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За минувшие сутки:

летальных исходов - 127;

выздоровели - 8 865 человек;.

За сутки заболели 157 детей и 229 медработников. Сделано 17 658 ПЦР-тестов и 13 243 ИФА-тестов.

За все время пандемии коронавируса в Украине:

заболели - 1 249 646 человек;

выздоровели - 1 084 608 человек;

летальных исходов - 23 771;

Больше всего случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (525), Закарпатской (276) областях, Киеве (273), Черновицкой (194) и Запорожской (164) областях.

Как ранее сообщалось, правительство Украины договорилось о поставках вакцин разработки AstraZeneca и Novavax. Поставки начнутся в этом месяце.

Читайте также, в Евросоюз разрешили поставку вакцины AstraZeneca. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что рассчитывает на выполнение компанией поставок в изначально оговоренном в контракте объеме - 400 миллионов доз.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.