Украинские бойцы на Донбассе со стрельбой остановили прорыв через блокпост [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
На Донбассе неизвестные на автомобиле попытались прорваться через блокпост в сторону оккупированных территорий. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.
Инцидент произошел днем 8 февраля в районе населенного пункта Викторовка Донецкой области. Военнослужащий скомандовал остановиться для проверки гражданскому автомобилю ВАЗ-2105, в котором находились двое мужчин, однако водитель проигнорировал требование и увеличил скорость.
Боец ВСУ сделал предупредительный выстрел вверх, однако водитель вдавил в пол педаль газа. Чтобы остановить нарушителя, боец открыл огонь на поражение. После нескольких выстрелов машина все-таки остановилась: водитель и пассажир получили ранения.
Военный медик оказал помощь раненым, их отправили в больницу, однако по дороге водитель-нарушитель скончался.
Инцидент проверяют представители военной службы правопорядка и сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, что с 23 июля на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций. Несмотря на это, в зоне ООС чуть ли не ежедневно гибнут украинские военнослужащие.
Так 6 февраля в районе населенного пункта Марьинка трое наших бойцов подорвались на вражеской растяжке. Двое военнослужащих погибли, за жизнь третьего борются медики.
по теме
Военный исчез во время дежурства на одном из взводных опорных пунктов. По данным командования, сейчас он находится на оккупированной территории Донбасса
Противник применил беспилотники типа "квадрокоптер", сбросив выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных Сил под Водяным на Приазовье
Боевики вели обстрелы позиций ВСУ в районе Красногоровки и Марьинки в Донецкой области. Возле этих населенных пунктов были сбиты два вражеских беспилотника типа "квадрокоптер"
В результате обстрела ранены два украинских военных
Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе