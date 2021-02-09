На Донбассе неизвестные на автомобиле попытались прорваться через блокпост в сторону оккупированных территорий. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

Инцидент произошел днем 8 февраля в районе населенного пункта Викторовка Донецкой области. Военнослужащий скомандовал остановиться для проверки гражданскому автомобилю ВАЗ-2105, в котором находились двое мужчин, однако водитель проигнорировал требование и увеличил скорость.

Боец ВСУ сделал предупредительный выстрел вверх, однако водитель вдавил в пол педаль газа. Чтобы остановить нарушителя, боец ​​открыл огонь на поражение. После нескольких выстрелов машина все-таки остановилась: водитель и пассажир получили ранения.

Военный медик оказал помощь раненым, их отправили в больницу, однако по дороге водитель-нарушитель скончался.

Инцидент проверяют представители военной службы правопорядка и сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что с 23 июля на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций. Несмотря на это, в зоне ООС чуть ли не ежедневно гибнут украинские военнослужащие.

Так 6 февраля в районе населенного пункта Марьинка трое наших бойцов подорвались на вражеской растяжке. Двое военнослужащих погибли, за жизнь третьего борются медики.