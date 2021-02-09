Бьет фонтаном: Сырец "утопает" в воде (видео) [ Редактировать ]
Во вторник, 9 февраля, в Киеве на улице Сырецкой произошла авария на трубопроводе. Из-за ЧП практически вся улица залита водой.
Машины просто "плывут" по воде, затоплены пешеходная часть и дорога.
Отметим, что трубу прорвала в 50 метрах от водоканала. При этом, в октябре на этом же месте уже фиксировали два прорыва.
К слову, в вечернее время мороз только усилится. Так что вполне возможно, что к утру на этом месте будет большой каток.
Читайте также о погодном "коллапсе" в Одессе, который случился раньше.
Также мы писали о том, что в Карпатах наблюдается ухудшение погодных условий. Синоптики сообщили, что там наблюдается снег, а температура воздуха днем в горах опустилась до -15 градусов мороза.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Во вторник, 9 февраля, в Киеве также прогнозируют непогоду
На улице Пушкинской во время ссоры с парнем 21-летняя девушка напала на него с ножом
В понедельник, 25 января, в Киеве местные жители устроили тарифный протест
В Киеве 25 января в школах возобновят учебный процесс
Спасти его медики не смогли, он скончался