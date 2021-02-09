Во вторник, 9 февраля, в Киеве на улице Сырецкой произошла авария на трубопроводе. Из-за ЧП практически вся улица залита водой.

Машины просто "плывут" по воде, затоплены пешеходная часть и дорога.

Отметим, что трубу прорвала в 50 метрах от водоканала. При этом, в октябре на этом же месте уже фиксировали два прорыва.

К слову, в вечернее время мороз только усилится. Так что вполне возможно, что к утру на этом месте будет большой каток.

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Также мы писали о том, что в Карпатах наблюдается ухудшение погодных условий. Синоптики сообщили, что там наблюдается снег, а температура воздуха днем в горах опустилась до -15 градусов мороза.

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