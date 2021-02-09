У М'янмі військові розганяють протести водометами [ Редактировать ]
Четвертий день поспіль тривають протести проти військової диктатури у М'янмі. Попри заборону масових зібрань, тисячі людей збираються на вуличні акції протесту. Виступають проти диктатури та вимагають відновлення демократії. Силовики застосовують проти мітингарів водомети та стріляють гумовими кулями.
Нагадаю, першого лютого в М'янмі військові здійснили переворот. В країні оголосили запровадження надзвичайного стану на рік і назвали перехідного очільника країни.
Президента та прем'єр-міністра взяли під варту. Їх звинувачують у нібито фальсифікації результатів парламентських виборів. На них партія прем'єра "Національна ліга за демократію" здобула понад 80 відсотків підтримки населення.
Кхін Мін Со, протестувальник:
Так, до протестів щоранку люди прокидалися бадьорішими та веселішими. Не було таких безладів на вулицях. Однак ми вимушені захищати свої права. Бо люди розчаровані тим, що знову повинні боротися проти режиму.
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