Четвертий день поспіль тривають протести проти військової диктатури у М'янмі

Четвертий день поспіль тривають протести проти військової диктатури у М'янмі. Попри заборону масових зібрань, тисячі людей збираються на вуличні акції протесту. Виступають проти диктатури та вимагають відновлення демократії. Силовики застосовують проти мітингарів водомети та стріляють гумовими кулями.

Нагадаю, першого лютого в М'янмі військові здійснили переворот. В країні оголосили запровадження надзвичайного стану на рік і назвали перехідного очільника країни.

Президента та прем'єр-міністра взяли під варту. Їх звинувачують у нібито фальсифікації результатів парламентських виборів. На них партія прем'єра "Національна ліга за демократію" здобула понад 80 відсотків підтримки населення.

Кхін Мін Со, протестувальник: