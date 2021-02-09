Торги за нари. В Україні стартує масовий розпродаж майна пенітенціарної системи. З молотка пустять розформовані в'язниці, колонії та слідчі ізолятори. Купити землю зможе будь-який інвестор. Майном, як і ділянкою новий власник розпоряджатиметься на власний розсуд. Який заклад продадуть першим? Знає Даніїл Снісар.

Їдальня, спортмайданчик, виробничий цех, гуртожиток з ліжкомісцями та адмінбудівля. Зацікавило? Готуйтеся віддати 220 мільйонів гривень. Таку мінімальну стартову ціну визначили за комплекс об'єктів у середмісті Коцюбинського під Києвом. Раніше тут відбували покарання засуджені за нетяжкі злочини. І вже скоро його зможе придбати будь-хто.

Ірпінський виправний центр пустять із молотка першим. Розпочати торги за нього планують наступного тижня на майданчику "Прозорро". 70 відсотків виручених коштів підуть на осучаснення вже працюючих виправних установ. А 30 залишиться в державному бюджеті.

Тарас Єлейко, заступник голови Фонду державного майна України:

Це дійсно унікальний об'єкт, тому що він знаходиться за два кілометри від Києва,в центрі ПГТ Коцюбинське. Цей об'єкт по своїх характеристиках є досить цікавим, тому що він займає площу 8.2 га, сумарна площа приміщень 28 тисяч м.кв. Тут підведені всі комунікації.

Ірпінський виправний центр порожній уже понад два роки. Його розформували в рамках оптимізації. Усіх порушників закону - перевили в інші установи області. Обіцяють не залишити без роботи й працівників центру. Їм запропонували аналогічні посади в найближчих пенітенціарних установах.

Олена Висоцька, заступник міністра юстиції України:

Відбували покарання, на момент закриття, 190 осіб. При цьому, планове наповнення було 390. Тобто, неефективне використання тих установ, де до 50 відсотків самих засуджених. А персоналу, відповідно, ми все одно маємо забезпечити належну охорону, адже персонал знаходився у 100 відсотковому своєму штаті. Це і є причина закриття і оптимізація наших установ виконання покарань.

Зітхнуть із полегшенням і місцеві жителі. Адже виправний центр працював у самісінькому центрі Коцюбинського. Навколо - чимало багатоповерхівок із видом на бараки. Чиновники запевняють: чого-чого, а в'язниці, СІЗО чи колонії тут точно більше ніколи не буде.

Олена Висоцька, заступник міністра юстиції України:

Інвестор не буде жодним чином обмежений. Зможе використовувати на власний розсуд і інвестувати сюди в будь-що, насправді. Або в житловий квартал, або в бізнес, або в виробництво.

У Мін'юсті зазначили - це лише один із об'єктів пенітенціарної системи, які планують виставити на приватизацію у 2021 році. Також готується до продажу майно Львівської виправної колонії №48 та Південної виправної колонії №51. Продаватимуть лише непрацюючі та законсервовані установи виконання покарань.