Попливло і Закарпаття, а заодно і сміття у тамтешніх річках. Рясні дощі підняли рівень води, і вона змила з берегів увесь непотріб. Тепер тисячі пластикових пляшок та інший мотлох пливуть з України до сусідів.

Рахівщина - колоритний район Закарпаття. Сюди і взимку, і влітку приїздять туристи звідусіль.

Поміж горами тече ріка Тиса. І щойно задощить, її русло перетворюється на справжню... сміттє-транспортувальну станцію.

Районні посадовці запевняють: смітять самі ж місцеві, хоча з ними і проводять роз'яснювальну роботу.

Віктор Турок, в. о. голови Рахівської районної державної адміністрації:

Це сміття, що ми бачимо, на жаль викидають самі люди, які живуть попри річку.

Самі ж місцеві переконують, що не смітять. А проблему вбачають у розташуванні полігонів. Ось до прикладу це паспортизоване звалище у Рахові.

Михайло, житель Рахова:

Воно знаходиться у надзвичайно близькій відстані до річки і коли підіймається рівень води, так як сьогодні, у цей період - підіймається рівень води, забирає все сміття і несе його в сторону Румунії й Угорщини.

Проблема побутових відходів актуальна чи не в кожній громаді Закарпаття. Ось цей сміттєвий затор ми знімали на початку року в Кам'яницькій ОТГ. Не краща ситуація і в Хустському районі. Ці кадри відзняли місцеві кілька днів тому.

Чиновники одностайно наголошують: області потрібен сміттєпереробний завод. Та щоб його звести, необхідні гроші і територія. А поки їх шукають, - українське сміття по воді долає кордони і дістається Угорщини.

Віктор Бучинський, громадський активіст:

Я знаходжуся в Угорщині, у місті, Вашарошманень, де прибув черговий "подарунок" з України. По річці Тиса ось така картина.

Давид Молнар, засновник природоохоронної організації:

Надалі це сміття спрямують на базу водників, де його розсортують. Я хотів би всіх закликати не смітити, щоб нам не доводилося працювати у таких умовах.

Тож поки на Закарпатті чекають омріяного заводу, угорці не лише захищають свої річки, а й заробляють гроші. Адже сміття, як вторсировина, там уже стало повноцінним товаром.