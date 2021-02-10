Мальовничий куточок Закарпаття потопає у горах сміття [ Редактировать ]
Попливло і Закарпаття, а заодно і сміття у тамтешніх річках. Рясні дощі підняли рівень води, і вона змила з берегів увесь непотріб. Тепер тисячі пластикових пляшок та інший мотлох пливуть з України до сусідів.
Рахівщина - колоритний район Закарпаття. Сюди і взимку, і влітку приїздять туристи звідусіль.
Поміж горами тече ріка Тиса. І щойно задощить, її русло перетворюється на справжню... сміттє-транспортувальну станцію.
Районні посадовці запевняють: смітять самі ж місцеві, хоча з ними і проводять роз'яснювальну роботу.
Віктор Турок, в. о. голови Рахівської районної державної адміністрації:
Це сміття, що ми бачимо, на жаль викидають самі люди, які живуть попри річку.
Самі ж місцеві переконують, що не смітять. А проблему вбачають у розташуванні полігонів. Ось до прикладу це паспортизоване звалище у Рахові.
Михайло, житель Рахова:
Воно знаходиться у надзвичайно близькій відстані до річки і коли підіймається рівень води, так як сьогодні, у цей період - підіймається рівень води, забирає все сміття і несе його в сторону Румунії й Угорщини.
Проблема побутових відходів актуальна чи не в кожній громаді Закарпаття. Ось цей сміттєвий затор ми знімали на початку року в Кам'яницькій ОТГ. Не краща ситуація і в Хустському районі. Ці кадри відзняли місцеві кілька днів тому.
Чиновники одностайно наголошують: області потрібен сміттєпереробний завод. Та щоб його звести, необхідні гроші і територія. А поки їх шукають, - українське сміття по воді долає кордони і дістається Угорщини.
Віктор Бучинський, громадський активіст:
Я знаходжуся в Угорщині, у місті, Вашарошманень, де прибув черговий "подарунок" з України. По річці Тиса ось така картина.
Давид Молнар, засновник природоохоронної організації:
Надалі це сміття спрямують на базу водників, де його розсортують. Я хотів би всіх закликати не смітити, щоб нам не доводилося працювати у таких умовах.
Тож поки на Закарпатті чекають омріяного заводу, угорці не лише захищають свої річки, а й заробляють гроші. Адже сміття, як вторсировина, там уже стало повноцінним товаром.
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