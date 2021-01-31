В Ривненской области, 31 января возле села Грановка в жутком ДТП погибла женщина 1978 года рождения, ее сын 1997 года рождения был экстренно госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

фото: dsns.gov

"31 января в 14:34 по спецлинии "101" поступило сообщение о ДТП вблизи села Грановка Дубенского района. На место вызова было направлено дежурное отделение бойцов 2-го государственного пожарно-спасательного поста пгт Козин ГУ ДСНС Украины в Ровенской области", – отметили в ГСЧС.

По данным спасателей, легковой автомобиль "Toyota" и грузовик столкнулись и от удара оба авто оказались в кювете.

фото: dsns.gov

К оказанию помощи на место аварии были привлечены одна единица спецтехники ДСНС и пятеро спасателей.

Стоит отметить, что тело погибшей водителя "Тойоты" спасателям пришлось деблокировать при помощи специнструмента.

фото: dsns.gov

Все обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции.

фото: dsns.gov

Напомним, в Харьковской области, на автодороге Чугуев-Милово столкнулись сразу четыре автомобиля. В результате ДТП пострадали четыре человека.

Читайте также, в Львовской области в результате ДТП погибли три человека. водитель автомобиля "Ауди", 50-летний местный житель, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом.

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