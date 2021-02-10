Не допустити висадження ворожого десанту на острів Зміїний

Не допустити висадження ворожого десанту на острів Зміїний. Таке завдання поставили перед Морською охороною Держприкордонслужби та Військово-морськими силами України.

У Чорному морі вони провели спільні навчання. За легендою тренувань, біля Зміїного раптово помітили диверсійні сили супротивника.

Щоб не допустити захоплення острова, а це стратегічний об'єкт на наших морських рубежах - військові та прикордонники вийшли до району на кораблях і катерах. Далі - перекрили підступи до нього та відпрацювали стрільби по умовних ворожих суднах.

Корабель для попереджувальної стрільби по судну-порушнику готовий.

Ігор Зап'янцев, заступник начальника штабу Регіонального управління Морської охорони ДПС України: