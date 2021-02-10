У Чорному морі провели військові навчання [ Редактировать ]
Не допустити висадження ворожого десанту на острів Зміїний. Таке завдання поставили перед Морською охороною Держприкордонслужби та Військово-морськими силами України.
У Чорному морі вони провели спільні навчання. За легендою тренувань, біля Зміїного раптово помітили диверсійні сили супротивника.
Щоб не допустити захоплення острова, а це стратегічний об'єкт на наших морських рубежах - військові та прикордонники вийшли до району на кораблях і катерах. Далі - перекрили підступи до нього та відпрацювали стрільби по умовних ворожих суднах.
Корабель для попереджувальної стрільби по судну-порушнику готовий.
Ігор Зап'янцев, заступник начальника штабу Регіонального управління Морської охорони ДПС України:
Незважаючи на складні погодні умови, та завдяки злагодженим діям всіх учасників навчань, висадку ворожого десанту на острів Зміїний не допущено.
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