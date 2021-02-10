Двері НАТО відчинені для України. Про це заявив Генсек Альянсу Єнс Столтенберг за підсумками зустрічі з українським прем'єром Денисом Шмигалем. Очільник НАТО наголосив: ключ до членства в Альянсі - це реформи. Шмигаль підтвердив, що вступ до Організації для Києва - в пріоритеті.

За словами урядовця, план дій щодо членства Україна розраховує отримати разом із Грузією. Під час брифінгу прем'єр також розповів про спільні військові навчання нашої держави з НАТО. Участь у них візьмуть понад 20 тисяч армійців. Делегація з Києва прибула до Брюсселя напередодні. Завтра відбудеться засідання Ради асоціації Україна-ЄС.

Денис Шмигаль, Прем'єр-міністр України: