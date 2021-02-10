Двоє білорусів переховуються у посольстві Швеції в Мінську [ Редактировать ]
У посольстві Швеції в Мінську вже 5 місяців переховуються двоє білорусів. Про це пише видання "Ґардіан" з посиланням на шведське МЗС. Віталій та Владислав Кузнечики, батько та син, проникли на територію посольства у вересні в пошуку політичного притулку. Кажуть: їм загрожує до 6 років ув'язнення за участь в акціях протесту.
Відтоді вони мешкають в одній з кімнат посольства. Політичного притулку їм не надають, водночас не хочуть видавати білоруським силовикам. Шведські правозахисники пропонують: домагатися від Мінська гарантій безпеки для Кузнечиків, аби вони не боялися арешту у своїй країні або змогли спокійно виїхати до Литви чи Польщі.
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