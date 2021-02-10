10 февраля в Поклюке (Словения) стартовал чемпионат мира по биатлону. В первой гонке состязаний - смешанной эстафете 4×6 км - cборную Украины представляли чемпион Европы Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Юлия Джима и Елена Пидгрушная.

Победу в эстафете одержала сборная Норвегии. В составе победителей выступали Стурла Легрейд, Йоханнес Бе Тириль Экхофф и Марте Рейселанн. Норвежцы прошли дистанцию за 1 час 20 минут 19,3 секунды, использовав 11 дополнительных патронов на 8-ми огневых рубежах. Норвежцы выигрывают смешанную эстафету на третьем чемпионате мира кряду.

Второй стала команда Австрии (отставание 27 секунд; 0 штрафных кругов + 2 дополнительных патрона), третьей - сборная Швеции (+30,6; 0+8).

Украинцам до бронзовой медали не хватило буквально полсекунды. На первом этапе Прима допустил один промах при стрельбе лежа и, чисто отработав в "стойке", передал эстафету четвертым с отставанием 13,6 секунды от лидера - команды Беларуси.

Пидручный пришел к финишу своего этапа на третьей позиции, отставая от шедшей первой Норвегии на 55,4 сек. Юлия Джима один раз промахнулась на первом огневом рубеже и ни разу на втором.

Пидгрушная ушла на заключительный отрезок гонки второй. Наша олимпийская чемпионка "стратила" в "стойке" - три дополнительных патрона. В итоге она проиграла шведке Ханне Эберг полсекунды, финишировав четвертой.

Чемпионат мира. Смешанная эстафета

1. Норвегия (0+11) 1:20:19,3;

2. Австрия (0+2) +27,0;

3. Швеция (0+8) +30,6;

4. Украина (0+8) +31,1;

5. Франция (1+10) +46,2;

6. Италия (0+6) +58,9.

Напомним, что в сезоне-2010/2011 сборная Украины (Пидгрушной, Виты Семеренко Семенова и Седнева) в смешанной эстафете на трассе Поклюке завоевала "серебро", уступив лишь команде Швеции.

В прошлом году на чемпионате мира наша сборная (Меркушина, Джима, Прима и Пидручный) в этой дисциплине заняла 5-е место.

Чемпионат мира продолжится 12 февраля мужским спринтом на 10 км. Турнир завершится 21 февраля.

Ранее сообщалось, что Анастасия Меркушина завоевала "серебро" чемпионата Европы по биатлону.