Украина попросила Беларусь об экстренной помощи электричеством [ Редактировать ]
Источник: Укрэнерго
Украина обратилась к Беларуси с просьбой об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух теплоэлектростанциях. Об этом сообщает телеканал "Беларусь-1".
Объем поставок составит 500 мегаватт. Контрагентом "Укрэнерго" выступает компания "Белэнерго". Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси 3 января 2021 года.
Напомним, что 3 февраля произошло аварийное отключение энергоблока №1 Запорожской ТЭС и №9 Кураховской ТЭС из-за повреждения поверхности нагрева котлоагрегата. В связи с этим в центральных регионах Украины возник ощутимый дефицит электроэнергии. Удовлетворить потребности потребителей внутренними ресурсами невозможно.
Ранее сообщалось, что на складах украинских тепловых электростанций наблюдается критическая ситуация с запасами угля. Они в 5,5 раз меньше, чем в прошлом году.
Из-за морозов и нехватки угля для ТЭС Украина возобновила импорт электроэнергии из России. С 1 апреля 2020 года поставки российской электроэнергии и угля обложили пошлиной в 65%.
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