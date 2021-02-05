Украина обратилась к Беларуси с просьбой об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух теплоэлектростанциях. Об этом сообщает телеканал "Беларусь-1".

Объем поставок составит 500 мегаватт. Контрагентом "Укрэнерго" выступает компания "Белэнерго". Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси 3 января 2021 года.

Напомним, что 3 февраля произошло аварийное отключение энергоблока №1 Запорожской ТЭС и №9 Кураховской ТЭС из-за повреждения поверхности нагрева котлоагрегата. В связи с этим в центральных регионах Украины возник ощутимый дефицит электроэнергии. Удовлетворить потребности потребителей внутренними ресурсами невозможно.

Ранее сообщалось, что на складах украинских тепловых электростанций наблюдается критическая ситуация с запасами угля. Они в 5,5 раз меньше, чем в прошлом году.

Из-за морозов и нехватки угля для ТЭС Украина возобновила импорт электроэнергии из России. С 1 апреля 2020 года поставки российской электроэнергии и угля обложили пошлиной в 65%.