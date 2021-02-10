Як кіберполіція бореться з групами смерті дивіться у Подробицях тижня [ Редактировать ]
Як кіберполіція та правоохоронні органи - борються з так званими групами смерті? Наскільки часто їх блокують? Та скільки життів обривається щороку через такі ігри? Ці питання ми адресували поліцейським і чекаємо відповідей.
Будемо говорити і в Подробицях тижня.
- А ще - проведемо ревізію готовності країни до вакцинації. Чи відповідають слова чиновників - реальності?
- Розкажемо про те, як колектори - шантажують своїх жертв псевдо порнограф.
- Та ексклюзивно покажемо, де зараз живе Дональд Трамп!
Тож про це все дивіться у Подробицях тижня із Олексієм Ліхманом, у неділю о 20 годині рівно.
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