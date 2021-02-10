Війна на Донбасі: поблизу Золотого скинули дві гранати на наші позиції [ Редактировать ]
На Донбасі знову поранено українського військового. Неподалік Пісків у нього поцілив ворожий снайпер. Загалом бойовики відкривали вогонь чотири рази. А поблизу Золотого скинули з дрона дві гранати на наші позиції.
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