Шість років тому російські окупанти завдали по мирному Краматорську ракетного удару

Один український боєць поранений минулої доби на Сході. Військовий у шпиталі, стан його здоров'я задовільний. Ворог чотири рази атакував українські позиції.

Поблизу Пісків російські окупанти вели прицільний вогонь зі стрілецької та снайперської зброї. Неподалік Водяного застосували протитанкові гранатомети. А біля Золотого скинули з безпілотника дві міни.

Шість років тому російські окупанти завдали по мирному Краматорську ракетного удару. Від розривів "Смерчів" загинуло 17 людей, військових і цивільних. Напередодні у місті вшанували пам'ять загиблих. Репортаж Руслана Смєщука.

Ця атака сталася рівно шість років тому. Ранок, на вулицях досить людно. Бойовики били по аеродрому, де базувалися військові. Але більшість ракет влучила в житлові квартали. Здійнялася паніка. Усі, кого обстріл застав просто неба, не знали, де ховатися.

Сначала один прилетел, потом чаще и чаще. Все люди начали бегать в разные сторона и плакать. Началась паника, хто присел, хто убежал.

Страх, вот это все. Люди некоторые на пол полягли. Прошло время и попадали большушие снаряды. И люди испугались и опять начали разбегаться, не зная что делать.

Сховатися, на жаль, вдалося не всім. Російські "СМЕРЧІ", касетні ракети, накрили значну частину міста.

Там человек мертвый лежит, и много посекло - именно начинка с этой штуки.

Того дня загинули 17 людей. Дев'ятеро військових, решта - мирні жителі. 64 людини зазнали поранень. Серед них п'ятеро дітей.

Сьогодні в Краматорську вшанували пам'ять загиблих. Спочатку жалобні заходи відбулися за участі військових. Далі молебень провів священник, який в день обстрілу допомагав постраждалим містянам. Каже: забути те жахіття, коли мертві лежали просто на вулицях, і досі не може.

Василь Іванюк, військовий капелан:

Я прибув на місце, вже напевно пройшло години дві з обстрілу. Тим не менш, там було видно жахіття що приніс той обстріл, це було як грім серед ясного неба, і не можна пояснити його якимись людськими чи військово-стратегічними законами.

Ушанування відбулися й на одній із площ міста. Саме тут планують звести меморіал.

Що ж до передової, то за шість років вона значно віддалилася від Краматорська. Найближча ділянка фронту зараз під Горлівкою, це за десятки кілометрів. І там ситуація стабільно напружена.

Олексій, військовослужбовець Збройних сил України: