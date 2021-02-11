Джо Байден відвідав Пентагон [ Редактировать ]
Джо Байден уперше після інавгурації відвідав Пентагон. Разом з віцепрезиденткою Камалою Гарріс і Ллойдом Остіном - нещодавно затвердженим міністром оборони. Він став першим афроамериканцем, який очолив воєнне відомство США. Під час візиту Байден заявив, що його адміністрація застосовуватиме військову силу в інших країнах лише у крайніх випадках.
Джо Байден, президент США:
Я став першим американським президентом за останні 45 років, чиї діти служили у зоні бойових дій. Мій син рік перебував у Іраку. Тож я знаю, що бути головнокомандувачем - це велика відповідальність. Цим не можна легковажити.
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