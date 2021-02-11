МВС додає дві сотні камер відеофіксації на дорогах України. І ловитимуть вони не тільки порушників швидкісного режиму. Камерами обладнають і деякі патрульні машини. Деталі в сюжеті Юлії Жешко.

Об'їжджаєте затор смугою громадського транспорту? Зверніть увагу - вас знімають. У Міністерстві внутрішніх справ попередили водіїв про 220 нових камер фіксації. Цього разу вони зніматимуть не лише дороги спільного користування, а й смуги громадського транспорту. Перший пристрій встановлять у Києві вже за кілька днів.

Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції:

З 15 лютого 2021 року планується запуск системи фіксації порушень ПДР, які стосуються саме проїзду, стоянки, зупинки на смузі громадського транспорту. Перша камера, яка запрацює у даному режимі, буде встановлена у місті Києві на бульварі Дружби народів, 36.

І це не єдине нововведення, заплановане Міністерством внутрішніх справ. Програма убезпечення доріг передбачає...

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ:

Перше - розвиток системи стаціонарних камер, їх плануємо поставити до 1,5 тисячі. Друге - камери встановленні на машинах типу "Фантом". Наразі 4 такі машини обладнані спецрадами і будуть запущені до тестування. Третє - використання камер TruCam інспекторами патрульної поліції.

Взялися в МВС і за посилення відповідальності за порушення. От тільки не лише за рахунок камер фіксації, а й шляхом підвищення штрафів. Адже сума фінансових витрат - замала, тож перестала бути запобіжником від адміністративних злочинів.

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ:

Сплачено штрафів на загальну суму 209 мільйонів гривень, які поповнили держбюджет. Відсоток оплати штрафів - більше 80%.

Чи влаштовують такі зміни водіїв, ми теж дізналися.

- Як ви до цього ставитесь? - Позитивно, тому що має бути порядок на дорозі. Всі мають бути ввічливі і правил дотримуватись.

Отношусь к этому хорошо. А на счет ужесточить. Скорре, нужно не ужесточать правила, а делать нормальную разметку и знаки. Тогда будет меньше нарушений. Если они хотят повышать штрафы, нужно тогда расширять дороги. Когда есть третья полоса. Которая изначально была предназначена для автомобилей. А ее закрыли. Все стоят в пробках. И водитель вынужден выезжать на нее, чтобы успеть. По этому, не правильно - не создавая условия - кому-то что-то запрещать.

Важливо, що тепер порушники так званих "листів щастя" не отримають, усі сповіщення - онлайн. У профільному міністерстві вирішили, що паперові повідомлення - не просто пережиток минулого, а й надто затратна справа.