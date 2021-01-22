В национальном заповеднике "Аскания Нова", который находится в Херсонской области, из-за массовых случаев отравления могут погибнуть все молодые птицы. Об этом сообщает глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая.

По ее словам, в настоящее время на территории заповедника проводятся следственные действия, направленные на выяснение причастных к страшному преступлению граждан.

Случаев массовых отравлений много, нарушений правил обращения с химикатами - еще больше. Не все они такие громкие, как ситуация в "Аскании-Нова". Возможно именно этот случай поможет по-новому взглянуть на проблему? Ведь такие ситуации недопустимы.

Отмечается, что предварительной причиной смерти птиц могло стать отравление агрохимикатами от фирм, которые были обнаружены в организмах и внутренних органов погибших пернатых в пределах максимальных норм, при этом были озвучены две версии произошедшего: последствия борьбы с грызунами на полях либо же - безответственный подход к утилизации протравленного зерна.

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Кроме того, дождь из мертвых птиц усеял центр Рима. Массовую гибель птиц вызвали новогодние фейерверки, а громкий шум вызвал массовые сердечные приступы у испуганных пернатых.

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