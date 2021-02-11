Ніякого перемир'я на Донбасі вже немає. Про це заявив голова української делегації у тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в інтерв'ю одному з українських видань. Він зауважив: у ОРДЛО перебувають російські найманці й командири, туди ж надходить і російська зброя.

Тому українські військові мають бути готовими до будь-яких дій з боку агресора. Росіяни починають діяти зухвало і відкрито, і про це треба говорити правду, - наголосив Кравчук. Каже: на кожен ворожий постріл українські бійці мають відповідати вогнем.